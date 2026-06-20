◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）獲物を手元まで呼び込んだ。岸田は体の開きをグッと我慢し、最後は左手一本で振り抜いた。打球は、長い滞空時間を経て左中間スタンドに飛び込んだ。０―３の５回２死一塁。無失点投球を続けていた先発・金丸の初球、１１０キロカーブをすくい上げる４号２ラン。今季初、通算では４試合目の「巨人の４番」起用で待望の初アーチに「何とか食らいついて打つことができま