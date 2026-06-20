◇パ・リーグオリックス6―5西武（2026年6月19日京セラドーム）オリックスが14年ぶりの2戦連続サヨナラ勝ちで、3位を死守した。延長10回1死二、三塁で太田が浜屋から右前へ今季初の劇打を運んだ。今季4度目のサヨナラ勝ちに、京セラドームが揺れた。「9回に打てて、気持ちが晴れた。なんか打てる気がしました」起死回生の同点弾を放り込んだのも、背番号1だった。1点劣勢の9回1死で西武・岩城の直球を捉え、右翼ポール