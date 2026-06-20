◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）リーグ戦の再開初戦で巨人が最下位の中日に敗れ、首位から一気に３位に転落した。先発した竹丸和幸投手（２４）が５回５安打３失点。４四球を与えるなど粘れず、自身４連敗となる６敗目を喫した。５回、今季初めて４番に座った岸田行倫捕手（２９）が４号２ランを放ち１点差に詰め寄ったが、その後は相手の好守や守備妨害を取られる不運も重なり、反撃もそこまで。１