◇セ・リーグ広島2―9ヤクルト（2026年6月19日神宮）広島は19日、攻守でのミスが響いて敵地でヤクルトに大敗を喫した。攻撃では、ファーム・リーグで打率・360を誇る佐藤啓介内野手（25）を「1番・ファースト」で今季初先発に指名。8回に待望の今季初安打をマークしたものの、得点に絡むことはできなかった。交流戦明けのリーグ戦再開初戦は、5年連続黒星発進。借金は再び今季最多タイの14に膨らんだ。神宮の赤いファン