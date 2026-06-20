右手有鉤（ゆうこう）骨骨折で手術を受けた広島のドラフト1位・平川が、大野練習場でリハビリを開始した。ウオーキングやエアロバイクを使ったトレーニングなどで体を動かし、患部はギプスで固定。抜糸するまでは、トレーニングメニューも制限が設けられていることから、段階を踏んで強度を上げていく構えだ。復帰までは2カ月を要する見込み。「体づくりをしっかりして、全身の筋肉を強化していきたい。早く戻れるようにやって