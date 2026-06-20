◇セ・リーグ広島2―9ヤクルト（2026年6月19日神宮）広島・ターノックが守乱に泣いた。4回に4安打を集められたものの小園の本塁への送球が野選で先制を許し、坂倉も一塁への悪送球が適時失策となり一気に5失点。8度目の登板も来日初勝利とはならず「先頭打者を出さなかったらああいう展開にはならなかった。そこが反省」とうなだれた。新井監督も「ミスが絡むと大量失点につながる」と渋い顔で、直前の名原のけん制死に