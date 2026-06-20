スポーツニッポン新聞社が後援した「オリックス激励シリーズ」（5月4日から6月11日のオリックス主催14試合）の優秀選手にアンドレス・マチャド投手（33）が選出され、19日の西武戦（京セラドーム大阪）前に表彰式が行われた。スポーツニッポン新聞社・専務執行役員大阪本社代表・福原保幸からクリスタルトロフィー、協賛のマジェスティゴルフ株式会社・大村憲一郎セールスマネージャーからキャディーバッグが贈られた。