「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは阪神打線に１１失点を喫する大敗で、借金は今季ワーストの「１１」に膨れた。先発の石田裕太郎投手が誤算で、５回７安打７失点ＫＯ。初回に４本の長短打で一挙５点を献上し、これが大きく響いた。味方打線が２点差に迫りながらも、五回に２点を献上し、相川亮二監督は「これからという時に２点取られたということで苦しくなってしまった」と唇をかんだ。