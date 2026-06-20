◇セ・リーグ広島2―9ヤクルト（2026年6月19日神宮）広島・黒原が2年ぶりに復帰登板した。0―5の5回に2番手でマウンドへ。先頭の岩田に左前打され、1死一、三塁から武岡に左犠飛されて1回を1失点。「大声援はありがたかったです。また1から積み上げて、次はゼロで帰ってこれるようにしっかりやりたい」25年5月の左膝半月板、26年1月の腰椎椎間板ヘルニアなどの手術を乗り越え、貴重なリリーフ左腕が加わった。