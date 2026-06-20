◇セ・リーグ中日3―2巨人（2026年6月19日東京ドーム）打たれた。苦しんだ。それでも白星をつかんだ。中日・金丸が今季自己最多タイの被安打10ながら6回2失点で5勝目を飾り、通算6度目の登板で巨人戦初勝利を挙げた。「いっぱい打たれましたが、なんとか粘ることができました」3―0の5回2死一塁で岸田に2ランを被弾しても「切り替えました」と冷静だった。6回2死一、三塁では浦田の中前に抜けるかという打球を遊撃・村