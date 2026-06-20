在庫があっても届かない建築資材「目詰まり」の構造マンションの修繕計画をめぐる前提が、大きく揺らいでいる。中東情勢を背景に長引くナフサ危機は、まず新築やリフォームのコスト上昇という形で表面化したが、その影響はマンションの大規模修繕工事の現場にも及んでいる。建材価格の高止まりが続く中、現場で使う資材の流通そのものが不安定になり、必要な部材をフリマアプリで入手した…という話まで聞こえてくるほどだ。工