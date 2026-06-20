米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はウォーシュ新議長の下で、情報発信のあり方など運営の改革に乗り出した。国際金融市場の混乱を招かぬように丁寧な検討を進めてほしい。ウォーシュ氏は、ＦＲＢの独立性堅持と内部の亀裂修復、インフレ抑制という課題に直面しているが、議長として初めて臨んだ連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では手堅い手腕を見せたと言える。ＦＲＢは政策金利を４会合連続で３・５０〜３・７５％に据え置い