「ダイエット効果のある薬を譲ります」。ＳＮＳ上では、そんなうたい文句で糖尿病治療薬が不正に販売されている。美容目的で個人間の取引が行われているようだ。医薬品には副作用がつきものだ。病気でもないのに使えば、かえって健康を損ないかねない。国や自治体は、不正販売への監視を強めるとともに、拡大を防ぐ対策を講じる必要がある。大阪府警が今月初旬、糖尿病治療薬の「マンジャロ」を無許可で転売するなどした男女