今野照夫さんの震災日記３月１５日朝、石巻市本庁の職員５人が北上中学校の災害対策支部に突然やってきた。全員が旧北上町時代の職員で、人事課に直訴して戻ってきたという。その中心となった今野浩さんは北上町女川の出身で、当時は保険年金課の主幹だった。石巻市穀町にある市役所の一帯も津波が流れ込んで水没し、庁舎に泊まり込んで災害対応にあたっていた。４階の防災対策課のホワイトボードに、各地の被災状況が書き