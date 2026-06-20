サッカー北中米Ｗ杯で日本代表を率いる森保一監督のユニーク手法を海外メディアが絶賛した。アルゼンチンメディア「Ｔｙｃスポーツ」は「昔ながらの手法が功を奏す：ワールドカップにおける日本代表監督の異色の戦術」と題して、森保監督の特集記事を掲載。森保監督がオランダ戦で試合中に選手たちへホワイトボードを使って試合時間を伝えたことや、試合中にメモを取る様子について記述した。その上で「テクノロジー機器への