俳優・中村倫也（３９）が主演を務めたＴＢＳ系ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」内で、中村がプロデュースする７人組グローバルボーイズグループとして注目を集めた「ＮＡＺＥ（ネイズ）」が１９日、都内でデビューショーケースを行った。「ＮＡＺＥ」は韓国、日本、タイ出身のメンバーで構成され、４日にはデビューミニアルバム「ＮＡＺＥ」をリリースしたばかり。カイセイ（２２）は「デビューショーケースを日本でできてう