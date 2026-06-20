カンテレのサッカー番組「水曜はJ！」（7月8日深夜1時49分、関西ローカル、TVer配信予定）で、JリーグFC町田ゼルビアのDF中村帆高（28）と同局の舘山聖奈アナウンサー（28）が、夫婦としてテレビ初共演する。MCはお笑いコンビ、ジョックロックの福本ユウショウ、ゆうじろー。今回は「知られざるJリーガー夫婦の素顔」をテーマに、出会いから結婚、第1子誕生後の現在の生活までをトーク形式で深掘りする。大学生の時に舘山アナに初