［論点皇位継承］皇族数の確保に関する「立法府の総意」には、我々の主張がかなり盛り込まれたと評価している。女性皇族が結婚後も身分を保持する案は、立憲民主党の時から優先だと主張してきた。夫と子の身分については、公明党は与党時代に皇族としないと決めていたが、当時の立民は意見がまとまっていなかった。中道改革の全議員に考えを聞き、意見集約を図る中では、多数が夫と子を皇族にすることに慎重だった。だが、