お寺・仏像研究家でピン芸人のみほとけ（31）が、7月2日に京都でお寺フェス「THE極楽DAY・夏の仏教フェスin金戒光明寺」を主催する。元ミス鎌倉で、アイドルを経て看護師資格を持ち、ものまねで「R−1グランプリ」「THE W」でも実績を残す、みほとけのありがたいお話を聞いてみた。【取材・構成＝小谷野俊哉】◇◇◇◇フェスは昼と夜に分かれている。午前11時からは「経済×仏教トークセッション『推しと祈り』川邊健太郎