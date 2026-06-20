ＫＯキングはボクサーより社会人が怖かった？ボクシングＷＢＡ世界バンタム級２位・比嘉大吾（３０＝志成）が７月２０日に両国国技館で行われる３大世界戦で同級１位・増田陸（２８＝帝拳）と同級王座決定戦を行うことが１９日、都内で開かれた会見で発表された。２度目の引退宣言を撤回して現役を続行する比嘉は就職を一度は決めていたことを明かし、「もう引退はしません。社会不適合者ですから」と誓った。４戦連続の世界