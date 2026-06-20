この夏の左腕市場は、たった一人の名前で空気が変わる。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は１９日（日本時間同日）、今夏のトレード期限前市場で最大級の目玉とされるタイガースのタリク・スクバル投手（２９）を巡る争奪戦の内情に切り込んだ。２０２６年のトレード期限は米東部時間８月３日午後６時（日本時間４日午前７時）。残り６週間半の段階で、同メディアのケン・ローゼ