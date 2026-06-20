強い球団は、焦って金庫を開ける前に、まず自前の金脈を掘り当てる。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は１９日（日本時間２０日）までに、ドジャースが傘下３Ａで好投を続けるリバー・ライアン投手（２７）を、なぜメジャーへ昇格させないのかという疑問点に焦点を当てた。ドジャースは今季も好調を維持し、トレード市場での補強ばかりが注目されがちだ。だが、球団の強さは金