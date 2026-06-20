ネーションズリーグ第2週バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が19日に行われ、日本はチェコに3-0（25-15､25-23､27-25）でストレート勝ちした。第3セットではリベロ28歳、福留慧美の好レシーブが冴えわたり、会場は騒然となった。第3セット、11-11で迎えたワンシーン。日本のサーブから展開された中、チェコの強烈なアタックが炸裂。これに反応した福留は体勢を崩されながらも好レシーブで拾った。相手陣