6月22日に放送されるドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）の最終回を前に、主人公の教師・朝野峻一を演じる北村匠海がクランクアップを迎えた。【写真】一足先にクランクアップを迎えた神木隆之介ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校