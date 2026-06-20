巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）が２０日のファーム・リーグ、中日戦（Ｇタウン）で約２か月ぶりに実戦復帰することが１９日、分かった。ハワードは４月４日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で先発。バント処理をした際に右足を負傷して緊急降板し、出場選手登録を抹消。その後、チームドクターによる診察の結果「右アキレス腱（けん）炎」と診断され、リハビリを行っていた。復帰戦では１イニングを予定している。