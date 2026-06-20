下半身のコンディション不良のため故障班で調整していた巨人の石塚裕惺内野手（２０）が２４日の３軍・スバル戦（Ｇ球場）で２か月ぶりに実戦復帰を果たすことが１９日、わかった。「ＤＨ」で出場予定。この日はファーム・リーグ、中日戦（Ｇタウン）の試合前練習に参加。遊撃でのノックや走塁練習、フリー打撃では広角に鋭い打球を放つなど、順調な回復ぶりをアピールしていた。完全復活へ、大きな一歩を踏み出す。石塚は、フ