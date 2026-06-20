◆パ・リーグオリックス６Ｘ―５西武＝延長１０回＝（１９日・京セラドーム大阪）オリックスが今季４度目のサヨナラ勝ちを収めた。１点を追う９回、１死から太田が起死回生の４号ソロ。１点差の６回２死一、二塁では見逃し三振に倒れた主軸が、気合を見せた。延長１０回にも１死二、三塁から右前へ劇打。チームを２０１２年５月１日のロッテ戦（京セラドーム大阪）以来、１４年ぶりの２試合連続サヨナラ勝ちに導いた。岸田監