広島は自滅で勝利を手放した。４回に拙守が絡んで５点を奪われた。無死一、三塁から遊撃・小園の本塁送球がそれる形（野選）で先制を許し、直後は９番・吉村のバント安打に三塁・坂倉の一塁悪送球が重なって２点目を献上した。新井監督は「ミスは誰にでもあるもの。ミスをした次にどうするか。取り返すことに期待したい」と、主力２人に奮起を求めた。リーグ再開初戦を白星で飾れず、再び今季ワーストの借金１４に戻った。