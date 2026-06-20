◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３−１１阪神（１９日・横浜）阪神・佐藤の一打で猛虎打線が爆発した。初回１死一、二塁。「いいスイングができた」と石田裕のシンカーをバットの芯に乗せ、打球は右翼フェンスを直撃した。先制二塁打で連続試合安打も「８」に更新。その後も止まらず、打者８人の猛攻で今季チーム最多タイの１イニング５得点。好機にめっぽう強い主砲は５回にも二塁適時内野安打を放ち、得点圏打率４割４分は両リ