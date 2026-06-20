◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２−３中日（１９日・東京ドーム）中日は接戦を制し、リーグ戦再開の初戦を白星発進した。先発した金丸は毎回の１０安打を許しながらも、６回２失点と粘投。５回２死一塁で岸田に４号２ランを被弾したが、３回までにもらった３点の援護を守り抜いた。自身のビジターでの連敗を４で止め、５勝目をマーク。通算６登板目で巨人戦初白星をつかみ、「打たせて取るピッチングができた」と汗を拭った。チー