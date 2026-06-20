◆パ・リーグオリックス６×ー５西武＝延長１０回＝（１９日・京セラドーム大阪）オリックス・太田は静かに燃えていた。まずは１点を追う９回１死、岩城から右越えに起死回生の４号同点ソロ。土壇場で試合を振り出しに戻すと、延長１０回は１死二、三塁で浜屋から右前に劇打を運んだ。１２年５月１日のロッテ戦（京セラＤ）以来、１４年ぶりの２試合連続サヨナラ勝ち。１点ビハインドの６回２死一、二塁で見逃し三振に倒れた太