プロボクシングのトリプル世界戦興行「Ｕ―ＮＥＸＴＢＯＸＩＮＧ６」（７月２０日、東京・両国国技館）の発表会見が１９日、都内で行われた。メインイベントのＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦では、同級１位の増田陸と同級２位の比嘉大吾が対戦。比嘉は世界的にも極めて異例となる４戦連続での世界挑戦となる。前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗は、ＷＢＯ世界スーパーフライ級王座決定戦で世界３階級制覇に挑