◆ファーム練習試合オリックス―ロキテクノ富山（１９日・大阪シティ信金スタジアム）オリックス・才木海翔（かいと）投手（２６）が、復活への一歩を刻んだ。昨年１０月に受けた右肘の関節鏡視下骨棘切除術・遊離体骨片切除術から４月に一度は実戦復帰したが、上半身のコンディション不良で再びマウンドから遠ざかっていた快速リリーバー。１９日、ファーム練習試合・ロキテクノ富山戦で１回を１安打無失点に抑え、最速も１５