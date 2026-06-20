お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）のあす21日放送回には、奈良県奈良市に暮らす夫妻が登場。3児のシングルマザーが、息子の空手道場の先生に恋をしたエピソードを語る。【動画】ラブラブな新婚さん…しかし父が夫に激怒した当時回想「非常識やと思います」夫は空手道場の先生、妻は3児を育ててきたシングルマザー。出会いは、当