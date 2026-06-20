岸和田競輪の「G1第77回高松宮記念杯競輪」（優勝賞金5590万円）は5日目を迎え、東西の準決勝4個レースが行われる。各レースの2着以内と3着は1人しか決勝に進めない狭き門。東9Rは真杉匠と黄金コンビを組む青龍賞1着の吉田拓矢が中心だ。栃茨黄金コンビが中心。位置取りも強烈な真杉が好位置を確保して捲り、最後は吉田拓が差す。＜1＞＜9＞が本線。怖いのは深谷。オープニングレースだった1走目から動きが上々。踏める距離も