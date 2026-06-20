岸和田競輪の「G1第77回高松宮記念杯競輪」（優勝賞金5590万円）は5日目を迎え、東西の準決勝4個レースが行われる。各レースの2着以内と3着は1人しか決勝に進めない狭き門。西12Rは白虎賞を制した古性優作が再び寺崎浩平と強力タッグ、しっかり突破する。近畿S班2人が再び強力タッグ。白虎賞で果敢に駆けた寺崎が豪快に攻めれば、古性が絶妙の援護で別線を止め、差し脚を伸ばす。好調な山崎賢に乗る山田庸の浮上も。浅井も侮れ