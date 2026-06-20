岸和田競輪の「G1第77回高松宮記念杯競輪」（優勝賞金5590万円）は5日目を迎え、東西の準決勝4個レースが行われる。各レースの2着以内と3着は1人しか決勝に進めない狭き門。東11Rは昨年のグランプリ覇者・郡司浩平が底力を発揮する。グランプリ覇者の郡司が底力を見せる。平塚ダービーの準決で落車してから今回を含め9走して未勝利。仕掛けどころは悪くないが本来の動きではない。それでも王者として少しでも状態をアップさせ