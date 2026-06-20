岸和田競輪の「G1第77回高松宮記念杯競輪」（優勝賞金5590万円）は5日目を迎え、東西の準決勝4個レースが行われる。各レースの2着以内と3着は1人しか決勝に進めない狭き門。西10Rは嘉永泰斗が激戦を断つ。嘉永が隙のない組み立てから鋭いタテ脚を繰り出し準決を攻略。決め脚鋭い荒井の差し切りも。中国3車が結束。取鳥が果敢に先制なら河端、松浦の抜け出しが妙味。犬伏は単騎で一発。＜1＞犬伏湧也甘かった。余裕はあった