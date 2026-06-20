ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」が4日目を迎える。注目は11Rだ。しっかり調整を合わせている坪井が不動の軸。スタートさえ後手に回らなければ大丈夫だろう。良くなっている河野が相手。捲り、捲り差しの両面策で逆転を狙いたい。上田龍はカドから持ち味の旋回力を見せつける。直線系は明らかにいい高田絡みに警戒したい。＜1＞坪井康晴どこがいいってのはないけど、バランスが