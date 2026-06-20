ラジオパーソナリティで評論家の荻上チキ氏が19日放送されたTBSラジオ「荻上チキ・Session」（月〜金曜午後5時）に出演。昨年、結婚していたことを発表した。荻上氏は今週の月〜木曜日に番組を休んでおり、この日に復帰した。番組冒頭で荻上氏は「この4日間は身内が不調だったので、看病や介助をしていた…そんな4日間になっていました。その身内は今、体調が回復に向かっているので今日は番組に復帰する、ということになりました