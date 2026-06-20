フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』で主演を務める北村匠海がクランクアップを迎えた。 参考：北村匠海、“教師”と“殺し屋”で真逆の魅力『SAKAMOTO DAYS』南雲役で見せた新境地 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村が演じる新米高校教師・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応