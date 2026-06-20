北村匠海（DISH//）の主演で、フジテレビ系にて放送中の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜21時～21時54分）が、6月22日に最終回を迎える。このたび、主人公の教師、朝野峻一役を演じる北村匠海がクランクアップを迎えた。 ■“朝野先生の教え子たち”がサプライズ登場 北村が演じる朝野は、夢をかなえ、新米教師として福井県小浜市にある若狭水産高校に赴任。生徒への接し方に悩みながらも、生徒や同僚、街の人