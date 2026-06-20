メキシコに0-1、グループ1位逃すサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が開催国の一つメキシコに0-1で敗れた。勝てばグループ1位が決まるところだったがチャンスを逃した。守備のミスで先制を許し、攻撃でも思うようにペースを握れない展開。メディアからは、エースのソン・フンミン（LAギャラクシー）の起用法に異論が噴出している。