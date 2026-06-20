俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）で、主人公の教師、朝野峻一（あさの・しゅんいち）役を演じる北村匠海がクランクアップを迎えた。【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子北村が演じる朝野は、夢をかなえ、新米教師として福井県小浜市にある若狭水産高校に赴任。生徒への接し方に悩みながらも、生徒や同