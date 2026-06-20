日本代表は19日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、試合会場のエスタディオ・モンテレイ（メキシコ）で公式会見を行った。森保一監督は「オランダ戦では非常にいいパフォーマンスを見せてくれて、最後まで粘り強く戦って勝ち点1を掴み取ってくれました」とオランダに二度先行される中で追いついたメンタリティを称えつつも「誰も満足していないですし、オランダ戦の戦いがチュニジア戦の勝利を約束してくれるわ