将棋の藤井聡太六冠が棋聖戦第2局に勝ち、防衛に王手をかけました。 【写真を見る】棋聖戦第2局で藤井聡太六冠が勝利タイトル防衛に王手 藤井聡太六冠に、タイトル戦初出場の服部慎一郎七段が挑戦する棋聖戦五番勝負。 第2局は栃木県日光市で行われ、藤井六冠が80手で勝って防衛に王手をかけました。 第3局は7月1日に静岡県沼津市で行われます。