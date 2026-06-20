東海道新幹線は浜松駅で線路内に人が立ち入り、一時、全線で運転を見合わせました。 【写真を見る】「早く帰りたい」名古屋駅が混雑…東海道新幹線が一時全線で運転見合わせ JR東海によりますと、19日午後5時半すぎ、浜松駅で線路内に立ち入った人が東京発博多行きの「のぞみ49号」と接触しました。このため、東海道新幹線は一時、全線で運転を見合わせました。 その影響で、名古屋駅は再開を待つ多くの人で混雑しました。 （