◆米大リーグカブス―ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）は「４番・ＤＨ」、ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は「７番・三塁」で先発。日本人・右打者対決が実現した。試合前の２人は、外野で約５分間、笑顔を交えて再会を喜びあった。試合前ミーティングの前に、フィールドに出てきた岡本。外野でキャッチボールを行っていた鈴木を見つけて、徐々に近