◆米大リーグカブス―ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、本拠のブルージェイズ戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し、初回に先制二塁打を放った。１回１死二、三塁。鈴木はブルージェイズの右腕エースのガウスマンの２―２からの９４・８マイル（約１５２・５キロ）の直球にコンタクトすると打球は右翼ライン際に。右翼サンチェスのグラブに当たって落ち２者生