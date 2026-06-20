シンガー・ソングライターの中村中（あたる＝４０）が１９日、東京国際フォーラムで２０周年記念コンサート「饗宴」を開いた。約２時間のステージで「友達の詩」や「風立ちぬ」など計２２曲を披露。集まった１３００人のファンを酔わせた。節目のステージにはゲストとして根本要や一青窈、ドリアン・ロロブリジーダが登場。中村は２００６年にデビュー。以降、歌手活動だけでなく、作詞・作曲家としての楽曲提供や、俳優として